‘Paco Chávez’ entre los malos elementos del PRI de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para el ex alcalde priísta de Aguascalientes, Adrián Ventura Dávila, el ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, es un ejemplo de los malos priístas que no deben continuar en el partido, luego de que pesan en su contra varias denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Aunado a esto, criticó que a pesar de continuar afiliado al PRI, se encuentre buscando un cargo público en el gobierno estatal de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla del partido MORENA.

“Muchas veces son personajes que nomás vienen a robarse el dinero de las arcas del estado, o por lo menos si no está todavía condenado por esa situación hay esa presunción, y lo que sí sabemos es que hubo mal manejo de recursos a la hora de la aplicarlos a las computadoras que nunca se entregaron”, dijo.

Ventura Dávila añadió que además de no realizar un buen papel como servidor público, Chávez Rangel también fue un mal candidato en el proceso electoral del 2013, cuando perdió la contienda por el ayuntamiento de Aguascalientes, contra el panista Juan Antonio Martín del Campo.

“Además lo vimos como candidato en su momento que fue, siendo muy malo, la gente no votó por él, no le tuvo la confianza y ahí están las consecuencias”, concluyó.