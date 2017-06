Paciente con esclerosis múltiple recuperó el 100% de movilidad en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.- “Hace más de siete años fui sometido a una cirugía de columna que me dejó postrado por complicaciones que los traumatólogos no se podían explicar… Tras varios tratamientos y estudios, me realizaron una resonancia magnética que determinó que el origen de mi estado, era la esclerosis múltiple. Me asusté mucho, investigué lo que podía pasarme y decidí que la enfermedad no me iba a vencer…”, comentó Francisco Estrada Jiménez, diagnosticado con Esclerosis Múltiple (EM) hace más de siete años.

Esposo y padre de un hijo, el derechohabiente del IMSS en Aguascalientes, dijo que una vez diagnosticada la enfermedad, fue posible iniciar un tratamiento farmacológico que lo ayudó a superar el deterioro físico que padecía.

“…No podía valerme por mí mismo. Estaba parapléjico y dependía completamente de mi esposa para comer y todos mis cuidados personales. Con la rehabilitación física, pero sobre todo con el tratamiento farmacológico adecuado, poco a poco fui recuperando la funcionalidad y la movilidad de mi cuerpo y al día de hoy llevo una vida autosuficiente y normal”, platicó con voz entrecortada.

Francisco Estrada reiteró su mensaje a los pacientes con este mismo diagnóstico, “mantener el optimismo y la mentalidad de lucha, dejar que la familia los apoye y apegarse estrictamente a los tratamientos médicos. Mi familia, la mentalidad de lucha, la rehabilitación física y un adecuado manejo de fármacos me tienen hoy de pie… por eso sé que es posible llevar una vida con calidad, si te haces amigo de la enfermedad”.

En tanto, el jefe de Prestaciones Médicas de esta delegación, Alfonso Martínez Hernández, explicó que la EM es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable que afecta la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Ocasiona síntomas como pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación. Los síntomas, la gravedad y la duración pueden variar según la persona. Algunas personas pueden no presentar síntomas durante gran parte de sus vidas, mientras que otras pueden tener graves síntomas crónicos que nunca desaparecen.

La fisioterapia y los medicamentos que inhiben el sistema inmunológico pueden aliviar los síntomas y reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad.

En el IMSS es controlada con biológicos a la vanguardia a nivel mundial. Los pacientes con esa enfermedad, reciben tratamiento mensual y atención integral de por vida, indicó el especialista.