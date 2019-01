Ozzy Osbourne celebra “aniversario” de cuando le arrancó la cabeza a un murciélago

Sopitas

En el mundo de la música, en específico del rock y el metal, hay un sinfín de historias que se han convertido en mitos y leyendas que alimentan la imagen de un artista y/o banda. Una de las más populares, por ejemplo, fue cuando Marilyn Manson supuestamente se sacó un ojo en pleno concierto. A la fecha, muchos aseguran que sí fue cierto mientras otros mantienen que se trató de un truco para reforzar la imagen de “anticristo” del cantante.

Sin embargo, si hay una persona que dejó de lado el concepto de mitos y leyendas para hacerlas realidad, fue Ozzy Osbourne. Como sabemos, es una de la figuras del heavy metal más importantes de la historia, y su estatus de “Prince of Darkness” se lo ganó en gran medida por su imagen y presentaciones en vivo donde se transformaba en lo que su música pidiera en ese momento. Una de las historias más populares de Osbourne fue cuando durante una gira de Ozzy por Estados Unidos, el cantante se agachó a aspirar hormigas… tal cual.

Otra historia protagonizada por el músico británico fue cuando le arrancó la cabeza a un murciélago en un concierto en 1982. El 20 de enero de ese mismo año, Ozzy se estaba presentando en el Veterans Memorial Auditorium de Des Moines en Iowa cuando, de la nada, le arrancó la cabeza a un murciélago. Pero, ¿de dónde sacó un animal así? Uno de los asistentes en el concierto, aventó a este animal. Ozzy lo agarró y pensó que falso; sin embargo, se trataba de un animal 100 por ciento real, no fake.

Ahora, para celebrar el aniversario de ese incidente que alimentó la imagen de Osbourne como uno de los músicos más orates de la industria, se anunció el lanzamiento de un peluche con forma de murciélago con una cabeza que se separa del resto del cuerpo. A través de su cuenta de Twitter, el músico presentó el peluche: “¡Hoy se celebra el aniversario 37 de cuando le arranqué la cabeza a un maldito murciélago! Celebremos con este peluche al que se le puede retirar la cabeza”.

Today marks the 37th Anniversary since I bit a head off a f*cking bat! Celebrate with this commemorative plush with detachable head.https://t.co/Of23jCDtaa pic.twitter.com/U8ZkmOYOey

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 20, 2019