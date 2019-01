Ozuna pidió disculpas en pleno concierto por video íntimo

Publímetro

El cantante puertorriqueño, Ozuna pidió disculpas en pleno concierto en Las Vegas, EE.UU. por el video íntimo de su pasado. La semana pasada se confirmó la existencia del material en el que el interprete era menor de edad, y por el cual advirtió que tomará medidas judiciales.

“No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren”, dijo el artista en el show. “Perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado. Les pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas”.

Añadió que está dándole la cara a su público y pidiendo disculpas “Los amo mucho y los quiero con el corazón”, señaló. Al mismo tiempo dio un consejo a los jóvenes.

“Nunca pierdan las esperanzas como yo las perdí en un momento y me pasan estas consecuencias que me están pasando. No importa el que sea, como sea, tu pasado no define tu futuro, tu futuro lo decides desde hoy”, dijo Ozuna.

Vicente Saavedra, mánager del cantante puertorriqueño se pronunió también ante el video que circuló hoy por las redes sociales bajo el nombre de “NY Sex Chronicles”.

“El contenido que se ha divulgado en internet confirma la información que nuestros abogados adelantaron ayer, confirmando que el artista de música urbana Ozuna fue extorsionado con un video íntimo donde éste era un menor de edad. Cabe aclarar que además fue editado con el fin de causar más daño”, señala Saavedra en la nota.