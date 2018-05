Otro dirigente del PRD se afilia a MORENA en Ags

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Presidente de Morena en Aguascalientes, Aldo Ruíz Sánchez, dio a conocer que el Secretario de la Diversidad en el PRD y activista Efraín González Muro se ha integrado a las filas de Andres Manuel López Obrador, así como la Secretaria General del PRD, Judith Vaca.

En rueda de prensa, el activista aseguró que dentro del partido Movimiento Regeneración Nacional es el único que ofrece un trato digno a todos los miembros de la comunidad LGBTTTI.

“Necesito estar en un lugar que diga sí a los derechos de la comunidad LGBTTTI, yo no puedo estar en contra de lo que represento. Yo, como muchos miembros de nuestra comunidad, estamos cansados de que nos escondan, estamos cansados de vivir como ciudadanos no de segunda, sino de tercera. Es el momento de que alcemos la voz” señaló González Muro.

Por otra parte, Judith Vaca declaró que dentro del PRD existen casos de exclusión en contra de las mujeres y que incluso su Presidente Emmanuel Sánchez Nájera le ha señalado que “las mujeres del PRD no saben ni defenderse entre ustedes, no se pueden poner de acuerdo, por eso no hay mujeres perredistas”. Vaca también aseguró que ha sido víctima de agresiones físicas por parte de Sánchez Nájera, al cuál señaló de misógino.

A la vez, Aldo Ruíz mencionó que el PRD se convirtió en un “nido de nepotistas” y que están traicionando a sus militantes, por lo que se recibirá en Morena a todos aquellos que así lo decidan.

Por último, tanto Efraín González como Judith Vaca aclararon que por ahora siguen siendo parte del PRD, pero que en su momento estarán preparados para afrontar los problemas que se presenten ante el Partido de la Revolución Democrática.