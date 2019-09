Otra vez estalla Jefe de la Policía de Aguascalientes contra su homólogo municipal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario de Seguridad Pública Estatal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, volvió a estallar en contra su homólogo de la Policía Municipal, Antonio Martínez Romo, por la falta de coordinación de la corporación capitalina y por la omisión en una denuncia ciudadana por unos vecinos ruidosos en la misma cuadra en la que este vive.

“Ustedes lo acaban de ver, si yo como vecino soy omiso y me viene a exhibir una señora que vive donde vive esta persona que acaban de mencionar, pues imagínense (…) Si por un tema de escándalo de ruido no hace caso, imagínense por los otros casos”, sentenció tajante.

El jefe policiaco estatal, advirtió que en seguridad si no están coordinados costará más combatir a la delincuencia, donde al menos su corporación y la Fiscalía del estado si están trabajando de la mano, junto a otras corporaciones como el Ejército, FGR y la Guardia Nacional.

-¿Y ya se reunió con el Secretario de Seguridad Municipal?

-¿Ósea, yo me tengo que reunir con él, o él conmigo?, no pues (…) nos vemos muy seguido, pero no se (…) ya no quiero entrar en polémica, lo único que les puedo decir es que el trabajo debe ser coordinado y jalando de una misma forma; quienes estamos coordinados vamos a hacer el trabajo y quien no se quiera subir al barco que se quede mirando.