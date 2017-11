Orozco le enmienda la plana a Roque: No habrá aumento al transporte público

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- En menos de 24 horas, el panista, Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado, desmintió lo dicho por Armando Roque Cruz, titular de la Secretaría de Gestión Urbanística (SEGUOT), quien aseguró que habría un incremento en la tarifa del transporte urbano en los primeros días de 2018.

Sin tapujos, el mandatario dejó claro que de ninguna manera esto puede ser posible, si no se transforma el padrón vehicular de este servicio, con la intención de contar con un sistema mucho más moderno y acorde a las exigencias de la población. “Hasta que no se presente el nuevo proyecto no habrá nada”, dijo.

El gobernador les dejó claro a los concesionarios que las quejas por el pésimo servicio que prestan continúan surgiendo desde la población. “No habrá ningún aumento hasta que no tengamos nada claro. El compromiso del estado está claro, pero también se requiere del suyo para ajustarse a un nuevo sistema”, aseveró.

Asimismo, exigió resultados pronto respecto a este tema, tanto desde la parte de disposición de los concesionarios, así como de las dependencias encargadas de negociar con dichos empresarios. “Depende del proyecto que se aterrice y el modelo de negocios que se apruebe, para poder establecer una tarifa justa; antes no se puede hablar de un incremento”, reiteró.

Por último, también les dejó claro a los taxistas que tampoco se hablará sobre un incremento en su tarifa, sin antes resolver el asunto de los camiones urbanos.