Organiza IDEA juego homenaje al ex basquetbolista Norberto Mena

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado a través de Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) realizará este viernes 7 de abril a las 19:00 horas en la Duela del Auditorio “Hermanos Carreón” Juego Homenaje al recién fallecido Norberto “Lou” Mena Martínez, quien fuera el mejor basquetbolista de su época.

Previamente a las 17:00 horas se realizará un encuentro entre la UP vs UNEA varonil, el partido estelar se disputará entre Amigos Nacionales vs Amigos Locales; de los primeros ya se tienen confirmados a Enrique Palma, Raúl Cuellar, Rubén Alcalá, Gustavo Hernández, Enrique González, Arturo Sánchez, así como Arturo Guerrero “Mano Santa” entre otros por confirmar.

En cuanto a los amigos locales está Roberto Ocaña, Salvador Elguero, Gamaliel Gódinez, Javier Cuevas, Alfredo Casillas, Alejandro Barrera Gómez, Jacinto Álvarez, y Paulo César Jiménez, así como otros jugadores

Norberto Mena Martínez nació el 23 de agosto de 1959 en la ciudad de Aguascalientes, cursó la primaria en la escuela Rosalía Monroy, mientras que la secundaria la estudió en la Secundaria Federal No. 1 Benito Juárez, turno vespertino, donde comenzó a destacar en el baloncesto. En 1977 se fue a la Ciudad de México para jugar en Liga Mayor con el equipo Telepar de Carlos Bru y ahí inició su despegue que lo convirtió en uno de los guardias punteros más destacado en la historia del basquetbol mexicano.

Al respecto el director general del IDEA, Manuel Aceves Rubio expresó que “no hay duda que en el baloncesto de Aguascalientes la máxima figura es Norberto Mena, jugador con cualidades excepcionales dentro de la cancha”

“Cabe decir que Norberto en su niñez fue un admirador del legendario jugador de las Panteras de Aguascalientes Louis Small que fue su ejemplo a seguir. Así Mena utilizó su número 6 y tomó y perfeccionó su manejo de balón. Fue tanta la influencia de Small sobre Norberto que en el ambiente del baloncesto nacional era conocido como Lou Mena”

Aceves Rubio indicó que “Su capacidad lo llevó a jugar 10 años como titular de la selección nacional con quien participó en eventos de la importancia de Juegos Panamericanos, preolímpicos, premundiales y centroamericanos. También fue varias veces campeón nacional de primera fuerza con la selección de Chihuahua, sin olvidar que durante dos etapas defendió los colores de las Panteras, donde siempre fue uno de los consentidos de la afición. Narrar sus logros deportivos nos llevaría mucho tiempo, pero lo podemos sintetizar en que fue un jugador de época. Simplemente…..una leyenda del deporte hidrocálido”

El funcionario estatal indicó que “De su juego podemos destacar su manejo de balón, su buen tiro de media distancia, su visión periférica, pero principalmente su inteligencia para manejar el ritmo del partido”

Para finalizar Aceves Rubio externó “Se ha ido un jugador maravilloso y un buen ser humano, por eso hoy autoridades, amigos y admiradores le rendimos un justo y merecido homenaje ya que puso muy en alto en el plano deportivo el nombre de México y sobre todo de su querido Aguascalientes”