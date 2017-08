Oposición se dice harta de mayoriteos del PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Partido Acción Nacional ha monopolizado las decisiones en el Congreso de Aguascalientes y eso tiene fastidiada a la oposición, lamentó la diputada del PRI, Nidia Acosta Lozano.

“Tanto la ciudadanía como los legisladores estamos hartos de ese avasallamiento, estamos hartos que no nos tomen en cuenta y que se nos imponga, pues no es lo correcto”, subrayó la legisladora tricolor.

Las últimas semanas en el Congreso del Estado han sido de amplia tensión entre la mayoría oficial y los diputados de oposición, quienes incluso llegaron a abandonar la última sesión del periodo ordinario; quejándose de imposiciones por parte de la fracción panista.

“Desde comisiones no llegamos a conciliar. No se nos ha tomado en cuenta desde comisiones, ni en el pleno. Yo pienso que estamos aquí para legislar por la ciudadanía de Aguascalientes y no para el Ejecutivo”, insistió.

Acosta Lozano fue elegida como vicepresidenta en el periodo de receso. Sin embargo, el miércoles último de manera inopinada tuvo que asumir funciones de presidenta debido a la ausencia de última hora del diputado Jesús Morquecho, quien previamente había sido elegido como titular para la mesa directiva.

“Es evidente y se refleja que hay cero acercamiento y cero ganas de conciliar con la oposición. La verdad es preocupante, porque aquí no pierde el PAN o el PRI, sino pierde la ciudadanía”, recalcó.