Operarán en Ags Bancos del Bienestar

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte de la estrategia para la entrega de apoyos sociales de sus programas, se anunció oficialmente de parte del gobierno federal que en cada entidad estarán operando los llamados Bancos del Bienestar donde la federación estaría radicando directamente él recursos para los beneficiarios de sus programas.

Lo anterior fue confirmado por el Secretario de Desarrollo Social de Aguascalientes Julio César Medina, quien reiteró que las entidades federativas no tendrán acceso al manejo de recursos ni a la operación de los programas sociales.

Programas como el de los “Ninis”, becas para estudiantes, apoyos a discapacitados y el de adultos mayores tendrán un manejo directo de la Secretaria de Desarrollo Social Federal a partir del primero de enero.

Las autoridades federales reconocieron que no tienen infraestructura para crear los Bancos de Bienestar para bajar más rápido los recursos, donde Aguascalientes propuso como solución y en disponibilidad de trabajo conjunto el ofrecimiento de los 29 Centros Crecer que se tienen en los 11 ayuntamientos para establecer las cajas u oficinas, donde al momento no han recibido respuesta.

Aunque en principio se mencionó que bajarían el apoyo mediante Banco Azteca se les confirmó que se buscarían de arranque otras opciones en lo que establecen bien su propio banco.