Opciones ecológicas para mandar tu carta a los Reyes

Ciudad de México.-Para este año los Reyes Magos pidieron no enviar cartas por medio de los tradicionales globos con helio, ya que el plástico contamina al medio ambiente y puede matar animales.

Si acostumbrabas enviar tu carta de esta manera y no sabes cómo hacerlo para esta ocasión, te dejamos con cinco opciones ecológicas para contactar a los Reyes Magos y asegurarte que recibas tus regalos a tiempo.

Deja tu carta en un zapato

Esta tradición se remonta al nacimiento de Jesús, ya que la historia cuenta que luego de nacer, los niños que vivían cerca iban a regalarle zapatos al mesías. Los pequeños habían lavado y puesto el calzado en las ventanas de sus casas para que se secaran y dárselos al día siguiente.

Sin embargo, al amanecer, los niños descubrieron que sus zapatos habían desaparecido y en su lugar encontraron juguetes y regalos que fueron colocados ahí por los Reyes Magos quienes recompenzaron a los pequeños por su noble acto.

En lugar de enviar un globo, puedes probar dejando tu cartita dentro de tu zapato que tendrás que colocar debajo de tu árbol de Navidad o cerca de una ventana.

Coloca tu carta en el árbol de Navidad

Otra buena opción es poner tu carta en el árbol de Navidad, de esa manera los Reyes Magos la encontrarán fácilmente y no tendrán problema a la hora de dejarte tus regalos.

Envíala desde el Palacio Postal

Cada año, el Palacio Postal se convierte en el Palacio de los Deseos donde los niños pueden acudir a un taller para llenar correctamente sus cartas dirigidas a los Reyes Magos y Santa Claus, mismas que se enviarán desde ahí. Si te interesa, puedes ir hasta el 5 de enero para mandar tu carta.

Dirección: Tacuba 1, Centro Histórico.

Horario: Lunes a viernes de las 10:00 horas a las 18:00 horas, sábado y domingo de las 10:00 horas a las 14:00 horas.

Envíala por correo

Si no quieres ir al Palacio Postal, lo único que deberás hacer es redactar tu carta y enviarla a la siguiente dirección: Calle Estrella de Belén, número 6, colonia Sorpresa, delegación Los Deseos. Recuerda que si enviarás tu carta por correo, hazlo acompañado de tus papás para que verifiquen la dirección y te acompañen al buzón más cercano.

Mándala por correo electrónico

Con la tecnología que tenemos disponible hoy en día, es posible enviar tu carta a los Reyes mediante email. Sólo tendrás que ingresar a este sitio y escribir tu nombre, redactar carta y poner una dirección de correo electrónico de tus papás o tutores para que revisen que hayas escrito todo bien.

A pesar de ser la manera más fácil de enviarla, no te recomendamos mucho esta opción porque los Reyes Magos dicen que los correos electrónicos a veces no les llegan.