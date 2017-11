Opacidad en salarios de Fiscalía del estado: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Existe opacidad en las percepciones salariales que se entregan dentro de organismos públicos autónomos de Aguascalientes, manifestó la diputada local por el PRI, Citlali Rodríguez González.

Puso como ejemplo el caso de la Fiscalía del Estado en donde se ha detectado que media docena de funcionarias recibe un ingreso mensual de 250 mil pesos, sin especificarse su nombre o puesto; mientras que del fiscal René Urrutia de la Vega no se conocen sus percepciones laborales.

“Son seis personas del sexo femenino que ganan esa cantidad y no sabemos quiénes son o qué cargo tienen, pues no aparece en la página. Pero obviamente no son el fiscal”, detalló.

– ¿El fiscal cuánto gana?

– No está en la página de transparencia. Se habla que es confidencial, que yo creo que no debería de ser pues es un funcionario público.

Rodríguez González cuestionó que también hay una disparidad en cuanto los salarios de instancias como el Tribunal Local Electoral, donde los consejeros ganarán 150 mil pesos; el Ombudsman del estado obtiene 101 mil pesos y el titular de rectoría de la Universidad Autónoma recibe 177 mil.

“Los que menos ganan son los consejeros del Instituto Estatal Electoral, que obtienen 62 mil pesos”, remarcó.

La legisladora del PRI presentó una iniciativa para regular los emolumentos en organismos autónomos, aclarando que esta no invadirá la misma autonomía sino el tope de salarios.

Sin embargo, Citlali Rodríguez aceptó que esta propuesta no ha recibido total respaldo de los diputados; ni siquiera entre la fracción del PRI. “Desconocería el posicionamiento de cada uno de ellos. Hay algunos en contra de estos sueldos y algunos a favor, por eso habría que trabajar al seno del grupo parlamentario y que transite con buenos ojos”, finalizó.