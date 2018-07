“Olor a pies” hace aterrizar de emergencia a un avión

Debate

Estados Unidos.-Una nave de pasajeros que se trasladaba de Nueva York a Fort Lauderdale tuvo que aterrizar de emergencia después de una queja masiva por parte de los pasajeros sobre un fuerte olor a “calcetines sucios”, según declaró la aerolínea.

El inusual accidente ocurrió la noche del jueves poco después de que el vuelo 779 de Spirit Airlines despegara hacia su destino desde el Aeropuerto Internacional La Guardia.

La aeronave tuvo que hacer una parada no planeada a la mitad del vuelo en el estado de Carolina del Sur, debido a la molestia provocada por el fétido olor a los pasajeros. Decenas de pasajeros dijeron sentir molestas estomacales y pulmonares, a lo que el capitán decidió descender la unidad.

“Unas 12 personas fueron revisadas en tierra por médicos que determinaron que podrían continuar con el viaje sin peligro”, indicó a dpa el vocero de Spirit, Derek Dombrowsky.

An unknown substance diverted a flight from La Guardia to Ft. Lauderdale to Myrtle Beach International. There were 220 people on the flight. 7-10 are complaining of medical issues. HCFR and MBFR are on the scene. Hazmat team is on the plane @wpdeabc15 pic.twitter.com/pV4qG83NsK

— Madeline Montgomery (@MadelineTV) July 27, 2018