Ofrecerán nuevo sistema de aprendizaje en Telebachilleratos comunitarios

Redacción

Aguascalientes.- El Instituto de Educación de Aguascalientes, a través de la Dirección de Educación Media Superior, realizó la Conferencia “Educación Relacional Fontán”, la cual estuvo dirigida a estudiantes y docentes de Telebachilleratos Comunitarios del estado.

Dicha conferencia estuvo a cargo del Dr. Julio Fontán, creador de Educación Relacional Fontán (FRE) y Presidente de Learning One to One, que es una estrategia de enseñanza con altas expectativas de proveer educación personalizada y aprendizaje autónomo a estudiantes de todo el mundo.

En ese sentido, Américo Colón Villán, Director de Educación Media Superior, informó que dicho método se implementará como programa piloto en dos telebachilleratos del estado, para lo cual se capacitará a los maestros en el manejo de la tecnología educativa que se aplica en la estrategia Learning One to One.

Durante su disertación, Julio Fontán compartió con los estudiantes y docentes de telebachillerato su trabajo e investigación en el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas de aprendizaje. “La Educación Relacional Fontán (FRE) ha demostrado que la educación puede transformarse y que los alumnos pueden desarrollar su potencial al nivel de excelencia”, dijo el ponente.

Fontán explicó que Learning One to One es un método educativo que permite desarrollar la capacidad de los estudiantes a su propio ritmo, es decir, el alumno avanza de acuerdo a las competencias que desarrolla por él mismo.

De igual manera, comentó que para implementar dicho método, los maestros deben saber manejar el aprendizaje de los estudiantes, a fin de poder guiarlos en su desarrollo y lograr que generen su propio conocimiento.

Cabe destacar que más de 35 mil estudiantes de Colombia, Chile, México, Costa Rica y los Estados Unidos de América, aprenden bajo la metodología de Educación Relacional Fontán (FRE), logrando resultados sobresalientes.

En el evento, también se contó con la presencia de Lourdes Carmona Aguiñaga, Directora de Servicios Educativos del IEA; Ulises Reyes Esparza, Director de Servicio Profesional Docente del IEA; Noé García Gómez, Subdirector de Educación Media del IEA; Marco Tulio Zacarías Valdez, Jefe del Departamento de Telebachilleratos Comunitarios del IEA, así como docentes y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios de Aguascalientes.