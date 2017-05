Ofrecen “empleo” a cambio de sexo

La Voz

Con la creciente aceptación de las redes sociales entre la comunidad, también ha crecido exponencialmente el riesgo de delitos; en los últimos días el fraude, prostitución y acoso sexual a cambio de ofertas de empleos, han convertido en el pan nuestro de cada día.

En Monclova específicamente se presenta el caso de una usuaria de Facebook identificada como Micaela Ochoa, quien ha buscado a jóvenes para prostituirlas, ofreciéndoles 3 mil 500 pesos por sus servicios.

A través del grupo B.U.S.C.O T.R.A.B.A.J.O Monclova-Frontera, algunas jóvenes piden ayuda para encontrar un trabajo, al ser un espacio con gran alcance al tener 36 mil 540 miembros, pero lejos de recibir una oferta laboral, las invitan a ser “acompañantes” y dar servicios por un pago a cambio, sin importar si son menores de edad.

“Busco trabajo, tengo 16 años”, es la publicación que una usuaria publicó en la página, la cual fue contestada por Micaela Ochoa, quien en su foto de contacto cuenta con un crucifijo de plata diciendo “Hola buscas empleo”.

Al cuestionar de qué se trata el trabajo, se le informa que sería dama de compañía, en donde se le dice que el trabajo consiste en acompañar hombres por 3 mil 500 pesos por tres horas, a lo que le responde que desconoce quién sea pero que no es ninguna prostituta y ella solo quiere apoyar a su familia.

“Una p*ta gana 500 pesos, aquí serían 3 mil 500” se le indicó a través de mensaje en inbox, en donde también se le dijo que podría tener un empleo temporal en AHMSA.

Por lo menos cuatro usuarias de Facebook más han sido acosadas por esta persona, siendo ellas las únicas que evidenciaron esta situación, a quienes les hizo el mismo ofrecimiento hostigando a las mujeres, sin importar su edad o estado civil.

“Eres muy guapa, ganarías muy bien”, le refirió a otra usuaria de esta misma página, a lo que ella cuestionó “qué haría”, “serías dama de compañía”, a lo que respondió “Aaa ok, ya entendí, tendría como quien dice que prostituirme??”, “No quise ofenderte, 3 mil 500 por 3 horas”, “Gracias pero no lo haría”.

A través de la página Todos Somos Monclova se evidenció esta situación, en donde los usuarios informaron que también han sido acosados y pusieron en alerta a la población, con la finalidad de que no sean víctimas de esta persona.