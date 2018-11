“Obsoleto” reglamento de tránsito en municipio: Implan

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jaime Gallo Camacho, director del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes (Implan), reconoció que el reglamento de tránsito ha quedado rebasado en comparación a temas como la Ley de Movilidad.

“En la actualidad, el reglamento de tránsito es un reglamento que está ya prácticamente obsoleto. No sólo por criterios que establece la Ley de Movilidad, sino por las nuevas tendencias en materia de movilidad peatonal, ciclista y de transporte”, dijo en conferencia de medios.

Lo anterior, al anunciar una serie de foros que el Ayuntamiento de Aguascalientes organizará con el fin de que la ciudadanía se exprese para promover un nuevo reglamento de movilidad municipal.

El titular del Implan abundó que sí se ha trabajado en torno a la Ley de Movilidad promovida por el Poder Ejecutivo, citando que esta se estudió después de que fue dada a conocer.

“El primer paso que dimos fue analizar de manera conjunta con Gobierno del Estado, esperar a su publicación y después de su publicación hemos hecho un análisis para dejar pendiente los temas que tienen que ver con reformas que quizás se tuvieran que hacer a la Ley de Movilidad”, añadió Gallo.

– ¿Qué fue lo que no funcionó en la Ley de Movilidad?

– Yo quisiera dejar ese tema para los foros. Me parece que vale mucho la pena de tener la oportunidad de que los especialistas en el tema y sí nos interesa la participación de todos.

Por lo que corresponde a los foros municipales, Jaime Gallo informó que iniciarán el día lunes 12 de este mes, continuando el viernes 16 y concluyendo el viernes 23, para que los resultados se den a conocer los primeros días de diciembre.