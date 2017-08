Observatorio de Tepezalá, otro elefante blanco en Ags.

Redacción

Tepezalá, Ags.- Este 21 de agosto, día en que habrá eclipse solar, Tepezalá no podrá hacer uso de su Observatorio y Planetario que tiene en la comunidad de San Rafael debido a que no tiene instalado su telescopio y no cuenta con el equipo necesario para que pueda operar el lugar, así lo reveló el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Juan Carlos Cruz Silva.

Indicó que la obra fue entregada al ayuntamiento de Tepezalá el pasado mes de marzo, sin embargo tiene muchas deficiencias ya que no hay personal para atender el lugar, el telescopio no ha sido instalado porque el domo que se construyó tiene medidas diferentes a las requeridas para el mismo y por tanto desde el 2009 está sin usarse, por lo que urge que Gobierno del Estado y la Federación apoyen al municipio para que esta obra sea de provecho a la sociedad y sobre todo a la comunidad astronómica.

El regidor de Tepezalá por el Partido Verde Ecologista de México, Juan Carlos Cruz Silva explicó que este proyecto astronómico data desde el trienio 2008-2010, sin embargo, por falta de permisos de uso de suelo, desinterés de los gobiernos que han pasado, además de que no contaban con las autorizaciones necesarias para la colocación del telescopio hoy solamente está de adorno, sin embargo en marzo se entregó al actual gobierno, pero no se puede dar el uso correspondiente porque por dentro está vacío “y Tepezalá necesita de este observatorio para que sea un punto de atracción y se puedan generar empleos”.

Comentó que hace falta que se gestionen recursos de la Secretaría de Turismo del Estado y de la Federación para darle el verdadero impulso turístico a este atractivo que tiene hoy Tepezalá, “la gente llega a este lugar y trae sus propios telescopios para ver las estrellas, pero el observatorio no les proporciona más que el lugar donde puedan verlo, por lo que se corre el riesgo de que sea vandalizado ya que como está en la parte alta de la comunidad de San Rafael ya han llegado jóvenes alcoholizados pero el velador los tiene que invitar a que se retiren”.

El regidor del PVEM por el municipio de Tepezalá, Juan Carlos Cruz Silva añadió que este 21 de agosto el municipio pudiera haber aprovechar el eclipse solar y explotarlo turísticamente tanto local, regional como nacionalmente, sin embargo aclaró que debido a los cambios de gobierno y al poco interés que le han prestado los gobernantes en turno, esta obra puede correr el riesgo de que se quede como está y se vaya deteriorando por el tiempo.

Agregó que el Ayuntamiento de Tepezalá atiende a la gente que visita el lugar y destina a veladores para que cuiden en observatorio y cuando es necesario los policías hacen rondines en el lugar para ahuyentar a los jóvenes que alcoholizados pueden hacer destrozos.