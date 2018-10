“Obras para puente en San Ignacio no fueron sacadas de la manga”: Altamira

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Obras Públicas del estado, José de Jesús Altamira Acosta, justificó el proyecto en torno a la construcción de un nuevo paso a desnivel que estaría ubicado en el cruce de la avenida Aguascalientes y Camino a San Ignacio.

“No es un tema nuevo y no va en contra de la Ley de Movilidad. Viene en el Plan Estatal de Desarrollo y es un proyecto de un circuito que lo tenemos desde el 2000. Varias administraciones municipales y estatales contribuyeron al desarrollo de varias infraestructuras en segundo como primer anillo”, comentó.

– ¿No se lo sacaron de la manga?

– Absolutamente nada. Son proyectos que se fueron anunciando en su momento y que son parte de un gran proyecto estratégico de movilidad.

El proyecto ya ha generado inconformidad de vecinos del fraccionamiento Colinas del Río, donde estaría ubicada la obra, quienes este jueves durante la tarde se manifestaron en las arterias señaladas.

Altamira Acosta rechazó calificativos en torno a un beneficio particular para el gobierno estatal debido a la premura del tiempo, puntualizando que se trata de recursos federales etiquetados desde el centro.

“Para que caiga un recurso federal es una serie de procedimientos y no solamente dicen ‘ahí te va’. Sino que hay que presentar un estudio costo beneficio, presentaciones y justificar las inversiones. Lo hemos impulsado desde el año pasado”, mencionó.

El secretario de Obras Públicas informó que el recurso para el proyecto en San Ignacio será de 100 millones de pesos.