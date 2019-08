Obligatoria la paridad de género para gabinetes municipales que entran en octubre: Landín

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A partir de octubre, las nuevas alcaldías de Aguascalientes que entren en funciones deberán mantener un equilibrio de género en el gabinete municipal, adelantó la diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares.

“Aguascalientes será el primer estado del país en cumplir con la obligatoriedad de los gabinetes paritarios y en el caso de los once ayuntamientos que entran en funciones a partir de octubre la ley es muy clara. No hay vuelta de hoja y deberán de garantizar la paridad en el 50 por ciento de las secretarías o direcciones sean para mujeres”, destacó en entrevista.

La también secretaria de la comisión de Equidad de género en el Congreso del Estado aseveró que esta área del Poder Legislativo revisará los nombramientos que anuncien los futuros alcaldes y alcaldesas para confirmar este equilibrio.

“Va a ser una prioridad del Congreso garantizar el cumplimiento de esta obligación constitucional”, subrayó.

Landín Olivares dijo que en caso de alguna presidencia municipal no cumpla con el principio de equidad en los gabinetes, podría llegarse a un recurso de inconstitucionalidad hacia esas administraciones.

“No hay motivo de que no se cumpla, yo creo que en cada municipio hay mujeres que pueden ocupar alguna secretaría o una dirección de seguridad”, resaltó.

Las once presidencias de Aguascalientes serán renovadas a partir de mediados de octubre.