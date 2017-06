Obispo de Ags dice que lo espían y pedirá acreditación a reporteros que lo cubra

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- José María de la Torre, obispo de Diócesis, señaló que a él también lo espían, luego de preguntarle sobre los casos de espionaje por parte del gobierno mexicano, que destapó el New York Times, en contra de activistas y periodistas. Por lo mismo, el jerarca de la iglesia católica en la entidad, avisó que en las ruedas de prensa que dé, pedirá identificación a todos los reporteros.

“En todos lados hay orejas y tenemos bien claro que no todos los que vienen son periodistas. Así que el que no traiga una identificación que lo acredite como tal, que venga, se tome un café, reciba la bendición y que se vaya”, precisó, antes de mencionar que, por el bien de México, “ojalá que Enrique Peña Nieto resuelva de una buena vez esto”.

Por otro lado, recordó que una mentira y una calumnia pueden resarcirse, pero no así un acto de corrupción. Incluso se animó a poner de ejemplo la serie House of cards de Netflix, donde se ven este tipo de sucesos. “Como dice el papa Francisco, no se puede ser corrupto y creyente católico; no pueden mezclarse”, concluyó.