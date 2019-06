Obispado detrás de iniciativa para protección de la vida desde la concepción

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Feministas, entre ellas la activista Marcela Martinez Roaro, señalaron que detrás de los diputadas y diputados que insisten en presentar la iniciativa de protección de la vida desde la concepción está el Movimiento por la Familia y tras ellos el Obispado de Aguascalientes.

La misma consideró que detrás de la iniciativa hay intereses políticos, donde claramente se deja entrever que llevan una finalidad de allegarse de votos en su momento.

“El clero para conseguir estos favores promete los votos si se llevan a cabo este tipo de leyes”, apuntó directamente.

Advirtió sobre representantes populares que navegan con doble bandera, que por un lado dicen estar del lado de los derechos de las mujeres y por detrás apuñalan a los mismos.

“Es más honesta la persona conservadora que dice que está con el clero, con el obispo que está con Dios, que aquellas que hacen promesas a las mujeres y después votan a favor del clero, porque estos no son más que votos a favor de clero”.

Para concluir, recordó a legisladores que juraron sobre la constitución y no sobre la vida, pidiéndoles no abusar de la ignorancia y amagando con tomar acciones legales en caso de que la iniciativa sea aprobada.