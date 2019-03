O evolucionamos o nos extinguimos: PRI Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Priistas de Aguascalientes han hecho un llamado hacia la militancia y a quienes conforman este partido político para indicar que iniciará una nueva etapa de autocrítica y fortalecimiento.

En el marco de la celebración de los 90 años del Partido Revolucionario Institucional, un grupo de priistas como Norma Guel, Gustavo Granados, Francisco Guel Saldívar, Citlalli Rodríguez, Tagosam Salazar, Netza Ventura, entre otros, señalaron que dentro del PRI se empezará una nueva etapa para la militancia y los verdaderos miembros del grupo tricolor.

Ante esto, Netza Ventura señaló:

“Se ha faltado señalar dos cosas muy importantes, lo bueno del partido y una autocrítica que nos hace mucha falta. La autocrítica de quien le ha hecho daño al partido, pero también viene lo más importante, que es que en el PRI sabemos gobernar, que cuando está el PRI hemos sido los número uno en seguridad, que cuando ha estado el PRI hemos sido los mejores en empleo, los mejores en seguridad”

Ya en la rueda de prensa realizada en la explanada del Comité Ejecutivo Estatal, los priistas expusieron un manifiesto en donde señalan que “todos los militantes que suscriben y respaldan este manifiesto tenemos como único objetivo el cambio sustancial (…) Hoy les hablamos a los priistas de siguen de pie, a los priistas de corazón y no de ocasión. Les decimos que no todo está perdido, al contrario, tenemos mucho que ganar”, lo expresó en su momento Norma Guel.

Más adelante, el grupo tricolor reconoció que si bien el panorama no pinta de la mejor manera para el Revolucionario Institucional, esto no impedirá que se pueda llevar a cabo una transformación dentro del grupo político, en donde explican, sus adversarios son las prácticas intolerantes, la soberbia, y las formas despóticas.

“No somos ilusos, la pelea no será fácil, pero estamos determinados a darla hasta sus últimas consecuencias; o evolucionamos o nos extinguimos”.

Finalmente, el manifiesto fue colocado en la entrada del Comité Ejecutivo Estatal por los mismos priistas ya mencionados y también será colocado en los estrados del PRI