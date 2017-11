Nunca me incomodé por el lugar que me asignaron ni reclamé: Urrutia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada panista, Cristina Urrutia de la Vega aclaró que nunca solicitó que le cambiarán el lugar en el evento de Enrique Peña Nieto que se verificó este medio día en Jesús María, para la inauguración del nuevo hospital del IMSS.

La legisladora detalló “la gente que organizó el evento me llevó a un lugar que estaba atrás de la zona de prensa, a mi jamás me incomodó el lugar, yo no suelo exigir primeras filas, no es mi estilo“, dijo.

A su vez añadió“A mi me invitó el secretario de Salud (del estado, Sergio Velázquez) y cuando vi que llegó me acerqué a saludarlo, después de ello quise regresar al lugar donde estaba y el personal del Estado Mayor ya no me lo permitió, me dijeron que yo era diputada y que tenía lugar en la primera fila“.

Acto seguido añadió “Mientras ubicaban mi lugar, estuve esperando y cuando lo encontraron el lugar que estaba con mi nombre me llevaron hasta el mismo, pero jamás me he molestado, ni exigido primera fila porque no soy así“, reiteró.

Finalmente comentó que “quizá hubo una confusión de la gente que organizó el evento al acomodarme en el lugar de al principio, pero no es cierto que me haya incomodado“, aseguró.