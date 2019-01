Nunca hubo proceso de entrega recepción en delegaciones: Granados

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay claridad en torno al futuro de las delegaciones federales, al grado que ni siquiera se ha cumplido con el trabajo de entrega recepción, dio a conocer Gustavo Granados Corzo, delegado saliente de la Secretaría de Economía.

“Hay falta de información por un lado y por otro no hay coordinación entre secretarias. Parece que no es un caso exclusivo en Aguascalientes, sino que es recurrente en los estados”, comentó.

Granados Corzo aún se venía desempeñando como delegado de la Secretaría de Economía, pero dijo que ya presentó su renuncia ante la titular de la dependencia, Graciela Márquez Colín.

“Estoy presentado mi renuncia al cargo, si bien todavía esta semana seguiré acudiendo a la delegación. Pero la verdad es que no me interesa seguir participando en esta administración”, dijo.

– ¿No hubo un proceso de entrega recepción?

– No la ha habido hasta el momento y tampoco un comunicado oficial.

El también ex dirigente de la CNOP en el PRI confirmó que sí habló con el superdelegado estatal Aldo Ruiz, pero sin mayor profundidad. “Entiendo que sus facultades no son administrativas, sino en todo caso para proponer algunas cosas o personas pero siguen siendo las secretarías quienes toman las decisiones”, aclaró.