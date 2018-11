Nueva función de Facebook dará 10 minutos para borrar mensajes en Messenger

Regeneración

Facebook Messenger pronto le permitirá eliminar los mensajes enviados hasta 10 minutos después de haberlos enviado originalmente.

El usuario de Twitter @MattNavarra descubrió que la función aparece como “próximamente” en las notas de la versión 191.0 del cliente iOS de Messenger.

En comparación con la hora en que Facebook te da para eliminar un mensaje de WhatsApp erróneo, 10 minutos no te dan mucho tiempo para corregirte.

INTERESTING… Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 7, 2018