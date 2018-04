“Nos han aceptado a toda madre“: José Carlos Lozano

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El candidato a diputado federal del PRI por el distrito 2 José Carlos Lozano Rivera Río, aseguró que la ciudadanía lo ha recibido ¡a toda madre! Al momento de llegar a visitarlos.

El abanderado tricolor comentó que hoy Aguascalientes cuenta con circunstancias de competitividad electoral premium, donde los principales coordinadores de campaña del Revolucionario Institucional se encuentran en el Palacio mayor y en el Palacio chico, porque les están dando todos los elementos para explicarle a la ciudadanía porque con el PRI les va mejor.

Aseguró que con el tricolor hay una mayor seguridad, mayor oferta de empleo, mayor estabilidad económica, entre otros factores de bienestar.

“Simplemente no conocen los ciclos económicos, no conocen los beneficios de la educación, no operan eficientemente los servicios públicos básicos, y por ello el estado y el municipio han mostrado retrocesos”, puntualizó.