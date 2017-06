Normalistas se ausentaron de la mesa de diálogo con el IEA

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Las normalistas de Cañada Honda cumplieron su palabra y no regresaron a la mesa de diálogo con las autoridades educativas a la que estaban convocadas este miércoles a las 9:00 a.m., por lo cual no se pudo llegar a un acuerdo entre ambas partes y el conflicto continúa.

A pesar de ello, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes Raúl Silva Pérezchica aseveró que el gobierno del estado se mantiene abierto al diálogo para tratar de llegar a una solución a las demandas que piden las normalistas pero siempre y cuando se apeguen al bien común de todos.

El funcionario estatal añadió que desde el martes se intentó notificar a las normalistas mediante oficio y ante la presencia de un notario, lo cual no fue posible llevar a cabo.

Al llamado para retomar el diálogo, se sumó el representante del gobierno federal, de la SEP, Rafael Chávez Mondragón, quien desde el pasado lunes se encuentra en Aguascalientes para apoyar a la resolución del conflicto.

Por último, Pérezchica reiteró que la postura del IEA de ceder en cuanto a la matricula para que ésta se fije en 120 lugares, tal y como lo solicitan las estudiantes, aunque aseveró que hay otros puntos más importantes que tocar, como la infraestructura y otros que involucran a la federación.