Normal de Cañada Honda espacio de esperanza : ONGS

Pronunciamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México

Gestada desde el proyecto de “educación socialista” implementado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y bajo políticas educativas que daban prioridad a la educación rural, la Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Cañada Honda, Aguascalientes, durante 80 años se ha encargado de formar para la docencia a jóvenes mujeres que, en su mayoría, proceden de familias de escasos recursos.

Esta institución educativa fue fruto de políticas emanadas de la Revolución; sin embargo, a partir de la década de los 40, el contexto y los gobiernos fueron cambiando de tal modo que, en la actualidad, las normales rurales han dejado de ser relevantes para el sistema educativo oficial. Esto, aunado a que en este tipo de planteles el estudiantado ha participado activamente en asuntos de relevancia política y social, motivo por el cual las autoridades gubernamentales han cerrado e intentado cerrar, las normales rurales. Sin embargo, 15 planteles, entre ellos el de Cañada Honda, aún permanecen formando a jóvenes para el ejercicio magisterial.

La Normal Rural de Cañada Honda, así como las otras 14 normales rurales que existen en el país, han perdurado a pesar de su contexto. Permanecen en pie gracias a que los factores que le dieron origen (educación gratuita, laica y obligatoria) siguen siendo legales y legítimos; sin embargo, el elemento que realmente ha contribuido a su preservación como institución formadora de docentes es la participación política de sus alumnas, que ha posibilitado que las normalistas rurales se fortalezcan como grupo social y, de esta forma, presionen a las autoridades para que se conserve su institución como tal.

Es ejemplar la resistencia del estudiantado de estas normales a las agresiones orquestadas desde distintos flancos. En el 2014 testificamos los ataques dirigidos hacia estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl isidro Burgos” de Ayotzinapa, con un resultado de 43 alumnos desaparecidos. A raíz de este lamentable suceso aún no esclarecido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se comprometió con “las víctimas y con los familiares de los normalistas a contribuir en la búsqueda de la verdad, a lograr que los derechos de las víctimas sean reparados, a que los responsables sean sancionados y a exigir que se garantice la no repetición de hechos de esa naturaleza”( ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL “CASO IGUALA” (Observaciones y propuestas formuladas a diversas autoridades), 2015, p.5), compromisos que, a la fecha, no se han hecho realidad.

En un contexto de ataques permanentes a las normales rurales, señalamos la responsabilidad gubernamental en la represión suscitada en Aguascalientes el pasado 9 de junio en contra de estudiantes de la Escuela Normal “Vasco de Quiroga”, Tiripetío, en la que se vulneró el estado de derecho con base en el siguiente marco normativo nacional e internacional ratificado por México:

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Artículo 3. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Ley General de Víctimas

CAPÍTULO VI DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

POR LO ANTERIOR, Y EN PROFUNDO COMPROMISO Y SOLIDARIDAD CON LAS ALUMNAS NORMALISTAS DE CAÑADA HONDA Y LOS ALUMNOS DE LA NORMAL DE TIRIPETÍO, LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE SUSCRIBIMOS ESTE POSICIONAMIENTO:

1. Condenamos la omisión y la ausencia de una debida diligencia para atender las demandas de las normalistas de Cañada Honda “Justo Sierra Méndez”, contenidas en el pliego petitorio presentado en enero del presente año a las autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes y que ante la inminente terminación del ciclo escolar y la urgencia de una respuesta, escaló a otras formas de presión. Reprobamos la constante intimidación policial a las normalistas de Cañada Honda. Denunciamos la violencia policial dirigida a los estudiantes de Tiripetío, Michoacán, que se retiraban pacíficamente a la Normal “Vasco de Quiroga”,” y con un resultado de 11 estudiantes heridos.

Manifestamos:

Que nos mantendremos en constante observancia ciudadana en el cumplimiento de los compromisos por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes asumidos para la Normal de Cañada Honda:

Mantener la matrícula de 120 alumnas.

Garantizar que la normal continuará como un espacio educativo exclusivo para mujeres.

Que se cumpla el pacto de respeto absoluto a la dignidad de las normalistas.

Y en este sentido exigimos lo siguiente:

Cese inmediato a la represión. Investigación a profundidad de los actos sucedidos durante el conflicto con las normalistas y la presentación de los resultados de manera pública. Atribución directa de responsabilidades y sanciones a las y los servidores públicos que resulten responsables de las agresiones u omisiones hacia las y los afectados. Protocolización del compromiso gubernamental para la garantía de no repetición. Reparación del daño a las personas que resultaron afectadas. Una disculpa pública por parte de las autoridades responsables de los actos de violencia mencionados anteriormente. Sanción inmediata a aquellos comunicadores y comunicadoras que contribuyeron a la campaña mediática de deslegitimación y promoción de discursos de odio contra las y los normalistas, en apego a lo siguiente:

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Última Reforma DOF 27-01-2017: Artículo 226.

Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, ratificada por México el 28 de noviembre de 1978.

Artículo IV

Los medios de comunicación de masas tienen una participación esencial en la educación de los jóvenes dentro de un espíritu de paz, de justicia, de libertad, de respeto mutuo y de comprensión, a fin de fomentar los derechos humanos, la igualdad de derechos entre todos los seres humanos y naciones y el progreso económico y social. Igualmente desempeñan un papel importante para dar a conocer las opiniones y las aspiraciones de la nueva generación.

Así mismo, hacemos un exhorto respetuoso a la población a informarse para actuar de manera consciente, a evitar juicios de valor y conductas violentas, a no caer en provocaciones que inciten a la discriminación, y a sumarse a las acciones en solidaridad con las normalistas.

NI UN PASO ATRÁS EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS

CAÑADA RESISTE Y RESISTIMOS CON ELLA

SUSCRIBIMOS:

Desde Aguascalientes:

Acción para la Democracia, Aguas con la Bici A.C., Artistas Asociados Trabajando A.C., Barrios Unidos de Aguascalientes, Bases Magisteriales Aguascalientes, Biblioteca Humana Aguascalientes, Centro para el Desarrollo de las Mujeres A.C., Centro de Desarrollo para la Inclusión, CECADEC A.C., CEPACOM A.C., Colectivo Dale voz a la Lectura, Colectivo de Educación para la Paz A.C., Colectiva Feminista de Aguascalientes, Colectivo Raíz A.C., Comunidad Anarkopunk Aguascalientes, Equidad y Medio Ambiente, Frente Feminista Nacional en Aguascalientes, Huertos de Paz A.C., Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado (IMEPP) A.C., Juventud Comunista de México, La Cosedera Colectivo, Libros Vagabundos, Maestros Jubilados de Aguascalientes, Mexicanas en Acción Positiva A.C., Movimiento Ambiental, Movimiento Disidente, Rash Aguascalientes, Red para el Seguimiento de la Agenda de Género en Aguascalientes A.C., Sendero Natural: Tianguis Alternativo, SOS Mezquitera La Pona, Periodismo para Elevar la Conciencia Ecológica, REDEFINE Aguascalientes, TANUC A.C., VIHDHA A.C.

Desde Coahuila:

Amigos del Río San Rodrigo

Desde Guadalajara:

Centro para el Desarrollo Integral de Altas Capacidades de Niños y Adolescentes, A.C.