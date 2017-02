Norma Esparza tiene piel sensible por la derrota y no rinde cuentas: MG

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El delegado del Infonavit, Mario Guevara Palomino consideró que la dirigente estatal de su partido el Revolucionario Institucional (PRI), Norma Esparza Herrera “tiene la piel muy sensible“, luego de la afectación tras la derrota electoral del pasado 5 de junio donde el tricolor sucumbió ante el PAN y perdió la gubernatura y la mayoría en el Congreso del estado, dado que la alcaldía capitalina ya la tenía en sus manos el blanquiazul.

En entrevista en el programa Buenas Tardes Aguascalientes el funcionario federal priista, externó que además de que han realizado recortes de personal han recibido de las prerrogativas cerca de 11 millones de pesos y medio además de las cuotas de los militantes por ello preguntó ¿dónde esta ese dinero?.

Aunado a ello Guevara Palomino señaló que al parecer ignoran o no quieren conocer en la dirigencia local que tienen que realizar informes sobre el manejo de los recursos a su cargo.

En ese sentido comentó que “no le veo ningún problema a mi cuestionamiento (en Facebook). Yo creo que aquí tienen la piel demasiado sensible, no se si la derrota electoral les afectó y entonces todavía tienen la piel tan suave y tan sensible que los hace reaccionar de manera colérica (a Norma Esparza), primero porque yo jamás le falté al respeto a la presidenta de mi partido, en ningún momento. Yo respeto a la dirigente en ese sentido porque yo creo que la critica en el PRI debe ser un ejercicio cotidiano, debe enriquecer el debate y sobre todo la aportación de ideas para que justamente el PRI, entre en un proceso de transformación del cambio“.

A su vez apuntó “pero mientras exista esa forma de actuar de manera autoritaria, déspota y como que pensando que lo que se hable en contra o se señale a un comité es que uno se convierte en un adversario o enemigo, pues estamos mal, justamente es lo que la sociedad esta cansada ya del PRI. El PRI necesita salirse ya más a un espacio de participación democrática y no de autoritarismo flagrante que solamente utiliza el dedo señalador y todo lo que tú digas esta mal y lo que yo opine esta bien, eso es lo que pasa en la realidad“.

Más adelante el funcionario federal aseguró que su militancia de 28 años no es cuestionable y pone su honorabilidad bajo la lupa. “He sido un militante siempre critico y actuante“.

Luego recordó que siempre ha pagado sus cuotas a tiempo y que ahora al parecer desconocen que él siendo un empleado del gobierno federal paga sus cuotas al CEN y no a la dirigencia. No obstante no quitó el dedo del renglón al reiterar que lo importante de todo este asunto es ver qué se hace con los recursos que recibe su partido aquí en Aguascalientes, ya que son recursos públicos y por ello se molestaron.

Al concluir señaló que se puede pedir que el INE le haga una auditoría al PRI, pero lo más conducente es que la dirigencia de manera voluntaria exhiba los manejos de los dineros que recibe.