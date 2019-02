Noel Mata se registrará como precandidato del PAN a la alcaldía de JM

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El alcalde panista de esta municipalidad, Noel Mata Atilano confirmó que será en los próximos días cuando se realice su registro formal como precandidato de Acción Nacional para buscar la reelección.

En rueda de prensa, Mata Atilano señaló la probabilidad de su registro en los próximos días e insistió en la importancia que debe de tener la unidad dentro del PAN en Aguascalientes para buscar el bien común.

“Lo más seguro es que si me registre esta semana ya estarán ustedes revisando, seguimos platicando al interior de nuestro Partido, no queremos salir divididos, no queremos ningún tipo de pleito entre nadie todos los militantes del Partido Acción Nacional somos importantes y tenemos que privilegiar el diálogo, el acuerdo para salir unidos porque lo que debemos de buscar es el bien común de Jesús María”.

A la vez, destacó los resultados que ha brindado al municipio chicahual, mismos que se han formado en su administración con la ayuda de su equipo de trabajo.

“Desde luego tomaremos la mejor de las decisiones yo estoy para trabajar, soy un hombre de compromisos, soy un hombre de resultados, soy un hombre que ha buscado siempre el bien común para Jesús María; así lo he demostrado así están los resultados que hemos dado aquí servidor y todo el equipo, y desde luego la decisión que tomemos va a ser en ese mismo sentido”

También el alcalde se mostró abierto a la posibilidad de una candidatura de unidad.

Finalmente, mencionó que ya será el PAN quien defina si se realizarán alianzas con algún otro partido político.