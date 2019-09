“No voy a ser lesbiana”, dice Verónica Castro al desmentir boda con Yolanda Andrade

Redacción

Ciudad de México.-La actriz Verónica Castro ha salido a desmentir la supuesta boda con Yolanda Andrade y señala que no va a ser lesbiana, “al menos en esta vida”.

Tal parece que la relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro se rompió para siempre.

Ante la insistencia de Yolanda Andrade de insinuar que hace casi dos décadas se casó con Verónica Castro, la protagonista de la primera temporada de La casa de las flores recurrió a su cuenta de Twitter para revelar más detalles de la fotografía que circula en redes y que supuestamente confirmaría que hubo una relación sentimental entre ambas.

Mientras la conductora de Montse & Joe asegura que en ese encuentro estuvieron solas, Verónica apunta que también estuvo presente Montserrat Oliver y que, incluso, horas después se unió al grupo otra de las amigas de Yolanda, la actriz Fabiola Campomanes.

La guerra de declaraciones inició luego de que Verónica publicara en redes la foto en la que supuestamente aparecen juntas en bikini y tomando el sol: “Esta también es mentira. Fue después de Big Brother. No tenían hospedaje esta noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba de hacer ejercicio”, explicó Vero.

Yolanda, usando un emoticón de Pinocho, le rebatió: “MENTIROSA, Montserrat no estaba con nosotros”.

Pero Verónica Castro no se quedó callada y a través de Twitter explicó: “Que no les mientan a ustedes, nos encontramos en una reunión a la que nos invitó nuestro jefe por su compromiso y allí me pidieron quedarse juntas en casa y por la mañana llegó la Campomanes”.

En otro mensaje que hace alusión al tema, Verónica Castro aseguró: “El problema de usarme es que también usaron a los medios y ya tienen lo que querían estos demonios. Atentos”.

Yolanda no se cruzó de brazos ante lo dicho por Verónica y recurrió a sus redes sociales para burlarse de la primera actriz a través de dos stories.

En una de ellas se ve una nota del sitio Las Estrellas de Televisa cuyo titular es “Verónica Castro niega boda con Yolanda Andrade: ‘No voy a ser lesbiana, no en esta vida'”; junto a la imagen, posteó una cara de preocupación mientras de fondo se escucha el éxito de Vero “Rosa Salvaje”.

“Tengo triste el corazón”, se escucha cantar a Yolanda.

En otro post se ve otra nota, centrada en lo dicho por Verónica en el sentido de que ya no quiere a Yolanda, y junto a las palabras aparece un bebé que llora. Al fondo se escucha la canción “No podrás”, con la que debutó Cristian Castro como cantante profesional .

En el más reciente, se ven los pasos de una persona (seguramente Yolanda) acompañados de la canción “Échame a mí la culpa”, cantada por Luis Miguel.

