“No volteo a ver manifestaciones en mi contra”: Reyes Agüero

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De momento no hay fecha para que Raúl Reyes Agüero termine su cargo en calidad de comisionado estatal de Morena. En entrevista, el propio Reyes Agüero puntualizó que continuaría en el puesto, pese a que su designación ha causado molestia al interior del partido local.

“Seguiré en el cargo hasta que designen o el enlace político nacional me diga que concluí mi misión”, declaró.

A inicios de mes, Reyes Agüero fue designado comisionado de Morena Aguascalientes tras una determinación de David Monreal Ávila. El hecho fue cuestionado debido a que apenas hace unos años, el nuevo dirigente era funcionario en un gobierno del PRI.

– ¿Se quedará todo el 2019?

– Estamos en un proceso electoral estatal. Recuerden que inició en octubre y que terminará luego de la calificación de las elecciones. Tenemos que la votación será el 1 de junio, luego viene la etapa de la calificación y después todo el tiempo de recursos electorales hasta que se resuelva el último. En teoría esa es mi misión, vigilar todas las etapas.

Tras el anuncio del nuevo comisionado, las instalaciones de Morena Aguascalientes fueron tomadas por personal ajeno al partido con el fin de minimizar una manifestación de militantes. Reyes Agüero dijo ahora que las protestas son bienvenidas.

“Finalmente tenemos que entender que en Morena caben todas las manifestaciones, yo he sido muy respetuoso y no voy a entrar en contradicción con nadie de mis compañeros. Yo vengo por una función de trabajo y me encantaría una misión conciliatoria, de eso se trata. De estar unidos”.

– ¿Ya pasó lo más difícil?

– Para mí lo más difícil es aterrizar los trabajos del calendario electoral. No estar volteando a ver las manifestaciones en contra. Yo me enfoco a mi trabajo en lo que esté dentro de mis facultades.