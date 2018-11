No violentarán la ley trabajadores de Nissan

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se violentará la ley por ningún motivo, aunque se hará lo que los trabajadores pidan, aseguró Rafael Salado Villalobos quien está al frente del movimiento que ha desconocido al líder del sindicato de Nissan, Gabriel Jasso.

“Sabemos que no podemos violentar la ley, pero lo que los chavos quieran es únicamente lo que se va a hacer y entre lo que piden es la salida de Jasso del sindicato y si bien nosotros no podíamos hacer nada, decidimos recurrir a este movimiento totalmente pacifico, pero lo que ellos quieren son las elecciones”.

Resaltó la voluntad de Nissan para mejorar las condiciones de los trabajadores, agradeciendo el interés de escuchar sus inquietudes, mencionando que es una buena empresa a la cual van a cuidar donde están dispuestos a trabajar con ellos y con la CTM para laborar en mejores condiciones.

El movimiento se resume a la convocatoria lo antes posible para las elecciones a fin de sacar a Gabriel Jasso del sindicato, mismo a quien desde este día han desconocido formalmente, así como mejorar las condiciones de trabajo y la homologación salarial con planta Cuernavaca quiene gana hasta un 35% más.

Hasta el momento se ha respetado el movimiento, donde no hay ni presiones ni represalias media te despidos, según indicó quien se perfila para representar a los trabajadores de la firma japonesa.