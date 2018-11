No ven militarización de la seguridad con plan en la materia de AMLO: EMF

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De ninguna manera el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador se observa como un paso a la militarización del país, señaló el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz.

Dijo que si bien dentro del mismo se tendrían coordinaciones de seguridad en cada entidad donde Aguascalientes tendría hasta 3 de estas, mencionó que habrá que esperar a que se formalicen y sobre todo conocer su operación.

Reveló que se estaba esperando el nombramiento formal del coordinador en el estado del próximo gobierno Aldo Ruíz, el cual ya se dio mediante la modificación a la ley orgánica, por lo que en próximos días se sentarán con el para conocer los planes en materia de seguridad para la entidad.

De manera formal a los estados no les han hecho llegar dicho plan de seguridad, por lo que aún existen bastantes dudas, pues por una parte dice que las coordinaciones las presidirá la autoridad civil de mayor rango en el estado y habla de una reunión todas las mañanas, “no se ahí quien las vaya a tener”, por lo que insistió en esperar el documento.

-¿Sería este un paso a la militarización?

-No lo veo así, tengo entendido que ahí mismo específica que en algunos lugares como en costas estaría con la naval y el ejército, aunque no así en todos los estados del país.