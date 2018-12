“No vamos a soltarle al Gobierno las riendas de seguridad en Calvillo”: Valdivia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La seguridad pública en el municipio de Calvillo le corresponde atender al ayuntamiento, enfatizó Adán Valdivia López, alcalde de Calvillo, quien se mostró en contra de la posibilidad que gobierno federal se haga cargo de la vigilancia.

“Lo he dicho. En el tema de los municipios, vamos a colaborar con la Federación pero para nada vamos a soltar las riendas de nuestros municipios”, puntualizó el edil de extracción panista.

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador plantea el proyecto de una guardia nacional que vendría a relevar funciones de otras instancias, como el caso de las policías municipales.

Para Valdivia López, el proyecto no puede aplicarse de manera general a cada una de las poblaciones del país, subrayando que cada uno de los municipios tiene perfiles diferentes.

“Nosotros en Calvillo tenemos un municipio tranquilo, el estado en general es tranquilo y no todo el país está igual: no hay las mismas problemáticas que se pueden tener en el norte o el sur del país. Insisto: no se está respetando el tema de tiempo, modo y lugar de cada uno de los municipios”.

Por lo pronto, la Guardia Nacional ya estaría operando en al menos tres municipios del estado de Morelos.