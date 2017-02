“No tengo nuevas propiedades“: Teresa Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa panista Teresa Jiménez Esquivel rechazó haberse hecho de nuevas propiedades, luego de su paso como diputada federal y de tomar posesión en el municipio capital desde finales del año pasado.

Lo anterior, luego de la actualización de su declaración 3 de 3 que fue presentada ante el portal correspondiente, como presidenta municipal de Aguascalientes; rechazando que hayan existido variaciones en torno a su anterior informe.

“No tengo diferencias con otras declaraciones, realmente no adquirí nada estos años. Ahí lo pueden ver muy transparentemente, no tengo muchas cosas y no tengo nada qué esconder”, indicó en entrevista colectiva.

Según la declaración de propiedades, Jiménez notifica la adquisición de una casa a crédito con valor de 950 mil pesos, que compró en agosto de 2011; así como un vehículo Dodge 2012 obtenido en 350 mil pesos de contado durante el 2013. Además de cuatro cuentas bancarias en las instituciones BBVA Bancomer y Banorte.

Link Tere Jiménez

https://35e2b2897aef95fab722-869a5ffed2b76e6ebdfe2bd825b80dfa.ssl.cf1.rackcdn.com/archivos/jimenez_esquivel_maria_teresa_declaracion_patrimonial.pdf

Por otra parte, la alcaldesa respaldó a la contralora municipal Fabiola Rangel Núñez, en torno a sus indagaciones sobre posibles irregularidades cometidas en la pasada gestión del también panista Antonio Martín del Campo.

“Ella (Rangel) está haciendo su trabajo, yo hasta el momento no he visto alguna situación pero a ella le corresponderá decir si existe alguna situación, lo tendrá que presentar”, afirmó Jiménez.