“No tengo empacho en votar iniciativas de otros partidos: OEE

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Oscar Estrada Escobedo, regidor del PRD en el municipio capitalino, afirmó que no tiene impedimento para dar su voto a favor de iniciativas propuestas por regidores de otros partidos políticos.

Lo anterior, después que en la sesión anterior del Cabildo aprobó junto con regidores del Partido Acción Nacional la medida de crear nuevas dependencias y delegaciones municipales; anteriormente también había dado su voto a la mayoría blanquiazul en el órgano municipal.

“Yo he apoyado otras iniciativas, de hecho lo hice con otras iniciativas de compañeros como el regidor Netzahualcóyotl Ventura (PRI)”, declaró el regidor perredista en entrevista con elclarinete.com.mx

– ¿No tiene empacho en apoyar otras iniciativas?

– Yo no tengo empacho en apoyar cualquier iniciativa, de cualquier color que sea.

En días pasados, circuló una video grabación de una sesión de la Comisión de Hacienda del Cabildo, en la cual aparece Estrada Escobedo pidiendo que no fuese registrada la reunión “pues son temas delicados”.

El entrevistado aclaró: “no es que no me gustara, lo que pasa es que no está legislado. Incluso el regidor (Ventura) lo sabe y para eso sometió una iniciativa que se acaba de resolver en la pasada sesión”.