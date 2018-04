No te imaginarás quien es el nuevo novio de Scarlett Johansson

EP Mundo

Atrás quedaron sus dos divorcios y el panorama de incertidumbre a nivel vida amorosa porque ahora Scarlett Johansson está estrenando galán… oficialmente.

Se trata de Colin Jost, quien es uno de los conductores del sketch Weekend Update, que forma parte de Saturday Night Live, donde al parecer se conocieron.

Según el sitio pagesix.com, Scarlett, de 33 años, y Colin, de 35, están juntos desde mayo del año pasado, o al menos eso se cree, pues fueron vistos besándose justo durante un afterparty de Saturday Night Live.

Scarlett confirmó su romance en su reciente visita al The Ellen DeGeneres Show, en la que la conductora le preguntó qué conductor de Weekend Update era su favorito, si Colin o Michael Che. “Es difícil elegir… No, no es difícil elegir. Supongo que soy fan de Colin, tengo que decir”, aseguró entre sonrisas, confirmando así que sí había romance entre ellos.

Jost se encarga de presentar el Weekend Update, un noticiero falso en el programa Saturday Nigh Live, además el guapo comediante sirve como escritor del mismo programa, el actor ha hecho apariciones en películas como How to be single con Dakota Johnson.

La tarde de ayer lunes 23 de abril, la intérprete de Black Widow llegó acompañada de su nueva pareja a la premier de Avengers: Infinity War. Pero no sólo llegaron juntos, sino que desfilaron por la alfombra roja tomados de la mano y con una sonrisa que no pudieron durante toda la velada.

Antes de Colin Jost, Scarlett Johansson estuvo casada con el actor Ryan Reynolds durante tres años, de 2008 a 2011. Después, en 2014 volvió a contraer nupcias con el periodista francés Romain Dauriac, de quien se divorció en 2017; con él tiene una hija, Rose Dorothy Dauriac, de cuatro años.