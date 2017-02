No subirá tarifa del transporte urbano: Javier Luévano

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Javier Luévano Nuñez, secretario de gobierno de Aguascalientes, dejó claro que no habrá un nuevo incremento en el precio del transporte urbano, además de que están a la espera de que la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT) determine los pasos a seguir en el nuevo poryecto de movilidad que están generando “y el cual será trascendente para el estaod con miras a los nuevos retos del futuro”.

Además, pidió paciencia para la ciudadanía debido a las constantes quejas respecto al mal servicio que ha continuado a pesar del incremento realizado en diciembre. “El avance se dará por etapas, una vez que empecemos a desahogar los lineamientos que la SEGUOT nos indique, con la única finalidad de tener un sistema moderno para la gente”, se justificó.

Insistio en que el plan de movilidad “es un proyecto integral que no nada más implica comprar nuevos modelos de camiones, sino generar una infraestructura que se utilizara en los proximos años”, siempre teniendo en cuenta la situación complicada que se vive desde el sector económico para no generar un nuevo gasto a la gente. Además, precisó que no puede dar fechas especificas, por lo que lo único que queda por hacer es esperar.

Por último, respecto a las críticas de otros partidos políticos a la administración de Orozco Sandoval, comentó que es mero juego politico “que sin duda escuchamos, pero no nos distrae del enfoque de trabajar en lo que se requiere”, poniendo como ejemplo el hecho de que el mandatario estatal tenga una agenda importante en al Ciudad de México para conseguir más recursos para nuevos proyectos.