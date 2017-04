No soy flojo ni mentiroso, el Ayuntamiento es opaco: Ventura Anaya

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El regidor Netzahualcoyotl Ventura Anaya emitió una comunicado a este diario digital para asegurar que no es una persona “ni floja ni mentirosa“, a raíz de que se publicó en este espacio un documento en el que la Contraloría Municipal le indicó que podría pasar a sus oficinas para que viera la cantidad de documentación.

Aquí el texto íntegro:

“La opacidad de la administración municipal y la obstrucción en el desarrollo de mi trabajo a la que hice referencia en rueda de prensa el pasado martes, se sustenta en el oficio enviado a la alcaldesa Maria Teresa Jiménez Esquivel, con número GPPRI/011/17 de fecha 9 de Enero de 2017.

En dónde se solicitan las actas y los anexos correspondientes, del proceso de entrega-recepción de todas las dependencias, unidades administrativas y entidades de la administración pública municipal, sin obtener respuesta alguna al día de hoy.

Dando seguimiento a lo anterior, acudí personalmente a la Contraloría. En dónde la titular me informó que me entregaría copia de los documentos de la entrega-recepcion. Yo puse a disposición de ella, personal de la regiduría para agilizar la entrega.

En primera instancia accedió, pero después me dijo que la Contraloría me haría llegar toda la información de todas la áreas de la administración municipal, y eso hasta el día de hoy no ha sucedido.

El oficio que sustenta la nota presentada el día de ayer, corresponde a la respuesta que da la Contraloría a una solicitud turnada por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. Ya que solicité a varias dependencias de la administración pública municipal las observaciones surgidas de la revisión de sus actas de entrega-recepción, y en respuesta a una de esta solicitudes, la Contraloría a través del oficio CM/330/2017 de fecha 27 de Febrero de 2017, anexó única y exclusivamente aquellas correspondientes a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, no de las demás dependencias.

Dada la reiterada falta de respuesta a las solicitudes realizadas, me dispuse a enviar una serie de oficios, solicitando nuevamente a la Contraloría el Acta de Entrega Recepción, así como de las observaciones realizadas a la misma y del estado que guardan las siguientes depedencias: Secretaría Particular; Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado; Oficina Ejecutiva, Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales (y a cada una de las delegaciones que la integran); Secretaría de Finanzas Públicas, Secretaría de Obras Públicas; Secretaría de Administración; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Desarrollo Urbano; Secretaría de Servicios Públicos y Ecología; Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sutentable.

Anexo aquí los oficios que comprueban lo anteriomente dicho“.

+Nota de la Redacción, por cuestiones de espacio se obviaron al menos otras 18 copias simples de los oficios que envió el edil tricolor.