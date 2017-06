No sirvió de nada comparencia de jefes policiacos en el Congreso: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De escasamente productiva calificó el diputado del PRD, Iván Sánchez Nájera, la reciente comparecencia de los titulares de seguridad pública estatal y municipal ante el Congreso del Estado.

“En ese sentido fue un ejercicio muy infructífero, pues se generan muchas dudas y fuertes predicamentos de cómo operan el mando mixto y el único”, estableció el representante del Sol Azteca ante el Poder Legislativo.

Abundó que aún cuando el ejercicio de dialogar con los funcionarios públicos resultó interesante, el formato impuesto con un tope de tiempo para cada intervención de secretarios y legisladores, lo cual poco abonó al encuentro.

“Fue lamentable que a cada diputado tuviera cinco minutos para exponer o preguntar, mientras que los secretarios tenían otros cinco minutos para responder, pero si ellos divagaban se acababa su intervención”, explicó.

El perredista cuestionó que el formato impuesto por la mayoría del PAN en el Congreso, haya sido pensado más para proteger a los secretarios y que estos “no salieran raspados”.

La comparecencia de los secretarios de seguridad estatal, Sergio Martínez Castuera, y Municipal, Héctor Benítez López, se efectuó la tarde del lunes último, a puerta cerrada en el Palacio Legislativo.

Sánchez Nájera objetó que el encuentro haya sido privado y no abierto al público, “para ser francos no hubo nada que no pudiera ser del conocimiento de la gente. No escuchamos las grandes estrategias, ni grandes lineamientos”.

Con todo, el diputado del PRD resaltó que Benítez López se enfoque a una “seguridad humana, pues es la forma de combatir los delitos del fuero común”; mientras que en el caso de Martínez Castuera, “hay una muy clara intervención de combate frontal, que hace falta. Pero que no se va resolver a mediano plazo”.