Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En contra de retirar los apoyos públicos hacia refugios de atención a mujeres se pronunció la diputada Mónica Jiménez Rodríguez.

“Totalmente en desacuerdo. En base a eso no estaremos de acuerdo en lo que recorte o reste a todo ese avance que necesitamos en la materia”, apuntó en entrevista grupal.

La también presidenta de la comisión de Equidad de género en el Congreso del Estado lamentó que la violencia de género se sigue presentando en la entidad.

El martes último, una treintena de personas atendidas en refugios como la Fundación Mujer Contemporánea protestaron frente al Palacio Legislativo, en contra de los recortes anuncios por el gobierno de la República.

Las mujeres que se manifestaron informaron que entregarían un oficio a la presidenta de la comisión de Equidad.

Sin embargo, Jiménez Rodríguez aclaró que al cierre no se le había entregado ningún documento.

“No tengo conocimiento del escrito y no lo he recibido. No se si lo tengan en la oficina. Tendría que informarme para pasarles toda la información”, subrayó.