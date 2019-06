No se piden “moches“ en Jesús María: Noel Mata

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El alcalde de esta municipalidad Noel Mata, aseguró que por lo menos dentro del municipio chicahual no se da la práctica de los citados “moches” que consiste en pedir diezmo a los constructores o desarrolladores habitacionales cómo señaló la diputada morenista Natzielly Rodríguez Calzada, sin presentar pruebas.

A raíz de que la morenista Natzielly Rodríguez Calzada asegurara que hay por lo menos 10 casos de corrupción entre diferentes fraccionadores y gobiernos, Mata explicó en entrevista con El Clarinete que son muchos los requerimientos, instancias y filtros que se realizan con los fraccionarios que desean entrar a los municipios, por lo que resultaría casi imposible que se puedan presentar actos de corrupción en el proceso.

“A mí se me hace un poco complicado el creer que esté sucediendo, o por lo menos no en nuestro municipio, no tengo ningún reporte de parte de la Cámara Nacional de Desarrolladores y Viviendas, con quien tenemos una estrecha comunicación”, mencionó el edil.

Tras reconocer que este municipio es una de las demarcaciones que más autorizaciones brinda a los desarrolladores habitacionales, por lo que tienen la responsabilidad de ser un gobierno facilitador y a la vez vigilante con lo que se marca en la ley.

Por ello, invitó a las autoridades y población en general a que se denuncie cualquier acto irregular que se detecte dentro de las diversas secretarías del municipio.

“Yo exhorto en el caso de que hubiera alguna duda o algo con respecto a algún desarrollo aquí en Jesús María, a quienes se sientan agraviados a manifestármelo para yo tomar cartas en el asunto”.

Finalmente, el presidente municipal que se seguirá trabajando de manera coordinada con todos los miembros del Congreso del Estado para brindar un servicio transparente a la ciudadanía.