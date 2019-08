No se han registrado sanciones contra choferes rebeldes de ATUSA

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- A pesar de que se siguen detectando a algunos choferes de ATUSA que se resisten al cambio del esquema del transporte público, aún no se ha recurrido a sancionar a alguno de ellos, señaló la diputada local Guadalupe de Lira.

En entrevista, de Lira aseguró que se puede realizar una sanción a todos aquellos conductores del transporte público que no se adapten a la nueva Ley de Movilidad, pero eso no impide que algunos aún apegados a la casi inexistente ATUSA se resistan al cambio.

“Esta otra parte de los que tienen resistencia sabes que es parte del proceso, nadie va a aceptar un cambio de la noche a la mañana porque quizás están en su zona de confort pero ellos se tienen que adaptar a los cambios que exige el usuario”, señaló la diputada.

Añadió que hasta el momento, no se han realizado sanciones en contra de ningún chofer debido a que el Gobierno del Estado quiere que la incorporación de los choferes al esquema de YO VOY sea de manera voluntaria y pacífica.

Con ello, dijo que es necesario que todo el transporte público mejore, ya que así es la exigencia de los usuarios.

“Va a haber una resistencia de ATUSA porque ellos han tenido el control todo el tiempo y ningún gobierno les había puesto atención (sic) la exigencia y la necesidad de los usuarios es otra y es indispensable que se siga trabajando en la materia”, finalizó.