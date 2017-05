No se entregan los mismos recursos a los municipios que son destinados a la seguridad pública

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Recursos federales destinados para la seguridad pública de los municipios son entregados de manera inequitativa en todos los municipios e incluidos en programas de FORTASEG, así lo comentó Cuauhtémoc Escobedo, presidente municipal de Pabellón de Arteaga.

“La entrega de los recursos tiene que ver con la cantidad de habitantes de los municipios, tiene que ver con los proyectos de seguridad que se presenten y que sean validados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y es ahí donde entra un márgen de discrecionalidad en esa evaluación que se hace en el Sistema Nacional pero al final de cuentas lo que sí tiene un significado claro es que aquí hacen falta recursos y no se está midiendo parejo a todos los municipios”.

La situación deriva a que los municipios no tengan los recursos suficientes para equipar y capacitar a sus cuerpos policíacos, lo que directamente afecta la impunidad e incidencia delictiva.

“Por ejemplo San Francisco de los Romo tiene características similares a Pabellón y ellos tienen 10 millones de pesos de este fondo y nosotros no tenemos acceso al fondo, entonces es un recurso que no tenemos y que no se usa para fortalecer la seguridad pública”.

El presidente municipal lamentó que la entrega de recursos federales no se entregue de manera igualitaria ya que la inseguridad es igual para todos los municipios.

“Es una situación de inequidad y si se habla de que el combate a la delincuencia debe ser un tema estructural y genérico entonces desde ahí estamos cayendo en un error desde los niveles federales”.