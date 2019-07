No sé descarta Serrano Almanza para asumir el liderazgo en bancada del PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Por el momento no se prevé un relevo en la coordinación de la fracción mayoritaria del PAN en el Congreso del Estado, expuso el legislador blanquiazul Alejandro Serrano Almanza.

El representante panista resaltó el trabajo que viene haciendo Guillermo Alaniz de León, en la coordinación del grupo desde febrero último.

“Yo creo que Memo Alaniz ha hecho un excelente desempeño y por ahora no hemos tenido una plática en ese sentido y yo lo respaldo”, aclaró.

Ante la posibilidad de un retorno del líder estatal del PAN, Gustavo Báez, a su curul como representante popular, se especuló en un posible cambio de la coordinación del ala blanquiazul del Poder Legislativo

En este sentido, Serrano Almanza tampoco se descartó para asumir las riendas del grupo parlamentario en un futuro.

“Si en un momento me llegan a proponer los compañeros, con mucho gusto estaré al pendiente de cualquier inquietud”, señaló el diputado vinculado al grupo del gobernador Martín Orozco.

Guillermo Alaniz es el segundo coordinador de la bancada del PAN, luego que Báez pidió licencia a su diputación en febrero pasado.