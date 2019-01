No se descarta seguro obligatorio para autos en Ags

Redacción

Aguascalientes.-El Gobierno del Estado ve con buenos ojos la obligatoriedad de seguros para automóviles, lo cual evitaría muchos problemas a quienes se ven involucrados en hechos de tránsito y no cuentan con el mismo.

El Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, consideró de gran responsabilidad el traer una unidad, tanto en las carreteras como en la ciudad ya que en cualquier momento todos los conductores son susceptibles a tener algún percance, sin embargo hay automovilistas que al no contar con un seguro y ser responsables en accidentes automovilísticos tienen que desembolsar las grandes cantidades de dinero para reparar los daños e incluso pagar con cárcel sino se tiene el recurso.

“Hay muchas modalidades de seguros económicos para gastos a terceros; yo creo que a todos nos daría certidumbre de que cualquier incidente en la calle se resolvería por medio del seguro. No vaya uno a decir, bueno, pues choque contra alguna unidad costosa y la mía es más vieja y estoy desprotegido y con ello la población se evitaría muchos dolores de cabeza”.

Dijo que ven bien la medida del Gobierno Federal de exigir el seguro a conductores que transiten por carreteras y puentes federales, aunque en Aguascalientes antes de tomar alguna medida así se tendría que platicar con los diputados.

-¿Entonces de momento no hay proyecto?

-No tenemos todavía trabajado esto, pero no veríamos con malos ojos el que lo pudiéramos platicar.