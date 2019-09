No se descarta Guzmán para ser dirigente de Morena Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Si hay peticiones de parte de la militancia, el diputado Heder Guzmán Espejel consideraría ser aspirante a la dirigencia estatal de Morena.

“Yo voy a escuchar a la militancia. A mí no me interesa, pues yo tengo mi encomienda en el Congreso. Si no hay perfiles y si me llaman estoy en total disposición”, comentó en entrevista.

– ¿No te descartas?

– No nos descartamos de mucho. Suspiraciones siempre van a haber para todo y si no, no pasa nada. No es una obsesión.

En torno al reciente destape de Arturo Ávila, ex candidato de Morena por la alcaldía de Aguascalientes, quien ahora busca la dirigencia del partido, Guzmán Espejel dijo que es respetable.

“Si él quiere está en todo su derecho. Yo me congratulo que Arturo siga en el partido, es un perfil joven y tenemos que hacer una sustitución real. Yo le apuesto a un perfil fresco”, recalcó.

Otros posibles aspirantes al cargo de presidente serían Fernando Alférez, Manuel de Jesús Bañuelos o Espartaco Álvarez.

” Esperamos que sea un candidato de unidad para que no nos ocurra lo de otras elecciones”, insistió el legislador por Morena.

– ¿Sería como la rifa del tigre?

– Quién sea tiene que hacer un llamado a la unidad. Viene el proceso de 2021 y aunque en el pasado no nos fue tan bien, hay condiciones para que Morena dé el salto de calidad en Aguascalientes.