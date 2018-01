No se canceló proyecto de ferropuerto,“pero camina muy lento”: Orozco

Gilberto Valadez

Asientos, Ags.- .- El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, aseguró que se mantiene vivo el plan de abrir un ferropuerto al norte del estado; aunque reconoció que el proyecto no ha avanzado en demasía.

“Es un proyecto privado en el que estuvimos muy de la mano, ha caminado muy lento. Las necesidades y la competencia que tiene que tener el estado, el surtir de gasolina ya bajo los nuevos esquemas nos hace apoyar otros proyectos”, comentó.

Entrevistado en gira por esta cabecera municipal, Orozco Sandoval dijo que la primera opción del ferropuerto en el municipio de Cosío sigue en pie, pero adelantó que ya se busca una segunda alternativa en otra población local.

“Les digo: ese proyecto va caminando muy lento. Hay otro proyecto en puerta que más delante se dará a conocer por los mismos inversionistas y es un tema que también nosotros a este segundo”.

– ¿Pero el primero ya está cancelado?

– No, la verdad hasta donde yo se sigue caminando, pero hay quien llega, le urge, trae más recursos, mejor estrategia y seguramente a lo que veo el segundo va a terminar primero.

El 28 de febrero del año pasado, el propio mandatario de Aguascalientes anunció una inversión de 700 millones de pesos para la apertura de un ferropuerto de hidrocarburos que tendría como sede a Cosío, ubicado al norte del estado. Sin embargo, el plan todavía no tiene un banderazo de salida y en días pasados trascendió en algunos medios que había sido cancelado.

– ¿No le calcularon bien en materia financiera?

– No sé. Es un tema muy particular y muy privado. No conozco los datos específicos. Lo que les digo hay otro, lo vamos a apoyar como el primero. Este no es un tema de dinero, es un tema de todas las facilidades que se le dieron al anterior, se le van a dar al próximo y lo importante es que exista el almacenamiento de combustibles.

Adicionalmente, el ejecutivo panista mencionó que en cuanto a la distribución de agua en las poblaciones del estado, la actual administración destina entre tres a cuatro millones de pesos en la perforación de un pozo. Mucho menos que lo que erogaba el pasado gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre.

“Curioso, pero en el sexenio pasado lo registraban entre cinco a ocho millones de pesos. Pero bueno, yo creo que bajaron los precios”, indicó.

El jueves pasado en Radio Bi se informó que el proyecto del Ferropuerto había sido cancelado por conflictos entre los inversionistas y El Clarinete reprodujo esa información.