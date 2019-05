No se advierten focos rojos para la jornada electoral en Aguascalientes: SSPE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se advierten focos rojos de violencia para la jornada electoral de este domingo 2 de junio en Aguascalientes, apuntó el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

El jefe policíaco, manifestó que todas las áreas de inteligencia están operando, donde al momento no se percibe ninguna situación de riesgo que pudiera comprometer a la ciudadanía, a partidos políticos y candidatos.

Tras indicar que en lo general el operativo de seguridad está dispuesto, donde actuarán solo en caso de situaciones comprometedoras, garantizó que la población podrá salir a las calles a emitir su sufragio sin riesgo alguno.

-¿Oiga, algunos partido acusan de la entrada de coches con placas de Zacatecas listos para operar en estas elecciones?

-No pues, tenemos todos los días ingreso de vehículos con placas de Zacatecas o de Guadalajara y no vamos a decir demás, digo, hasta que las áreas de inteligencia de cualquier nivel de gobierno nos indiquen que hay alguna entrada extraña de vehículos sospechosos, cosa que no ha sucedido.

Para concluir, Sánchez Mendoza informó que la vigilancia para este domingo se estará reforzando desde las propias puertas de acceso, en un blindaje especial que se activará desde horas antes del comienzo de la jornada electoral.